Microsoft Yılın İş Ortağı ödüllerinde 3 Türk şirket ödül aldı

115 farklı ülkeden 2 bin 900'ün üzerinde iş ortağı arasından yapılan değerlendirme sonrasında verilen ödüllerde Türkiye'den Obase "Yılın Perakende İş Ortağı", Motiwe "Yılın Ülke İş Ortağı" ve Makronet "Yılın SAM (Yazılım Envanter Yönetimi) İş Ortağı" ödüllerini aldı.

Bilişim teknolojileri konusunda dünyaca ünlü kanaat önderleri ve vizyon sahiplerinin katıldığı Microsoft'un en büyük iş ortağı etkinliği Microsoft Inspire, Las Vegas'ta gerçekleşti. Etkinlikte Microsoft'un dünyadaki başarılı ve yenilikçi iş ortakları ödüllerini alırken verilen ödüller arasında 3 Türk şirket de yer aldı.

Obase, Microsoft'un akıllı bulut platformu Azure üzerinden hayata geçirdiği akıllı envanter yönetim sistemi Replenishment ile 2019 Microsoft Yılın Global Perakende İş Ortağı Ödülü'nü aldı. Şirketlerin ERP sistemleriyle entegre olan yazılım, senaryo bazlı interaktif panolarla tedarik zinciri yöneticilerinin sistem parametrelerinde doğru kararlar vermesine yardımcı oluyor. Güçlü bir veri analitiğiyle raflardaki ürünlerin bulunabilirliğini de artıran çözüm, 5 binin üzerinde mağazada fazladan stokların yüzde 30 düşürülmesini sağlarken, stok süresini de yüzde 10 oranında kısaltarak çabuk bozulan ürün atıklarını yüzde 34 azalttı.

Dünya genelinde binlerce yazılım envanter yönetiminde uzman iş ortağı ve bu ödüle başvuran 50 aday iş ortağı arasında birinci olarak seçilen Makronet, geliştirdiği SAMClick adlı IP çözümü ile Yılın Global Yazılım Envanter Yönetimi İş Ortağı seçildi. Microsoft Bulut teknolojileri ile müşterilerine maliyet avantajı, esneklik ve hız kazandıran Makronet, SAMClick ile kurum içinde kullanılan tüm yazılım envanterini çıkartmak, lisanslı ve lisanssız yazılımları belirlemek, kullanılmayan ya da zararlı yazılımları tespit etmek, siber güvenlik raporu oluşturmak, lisans optimizasyonu sağlayacak bulut çözüm önerilerini öğrenmek ve ilgili raporlara ulaşmak gibi çözümleri bir arada sunuyor.

"Yılın Ülke İş Ortağı" ödülünün sahibi olan Motiwe ise, Türkiye ve tüm dünyadaki müşterileri için yeni nesil video çözümleri geliştiriyor. Finans, Sağlık ve Medya başta olmak üzere birçok sektördeki farklı video ihtiyaçlarına video akışı uygulamalarıyla yanıt veren Motiwe, bulut ve yapay zekâ desteğiyle yaratıcı çözümler sunuyor. Motiwe'nin Cloudtivi ve Cognitiwe uygulamalarıyla örneğin, banka çalışanlarına uzaktan dijital eğitim programları sunmak; hastanelerdeki doktorlara, asistan ya da tıp öğrencilerine canlı ameliyat yayını sağlamak; farklı sektörlerde müşteri ortamlarında kurulan video kameralarla nesneleri algılamak ve karşılaştırmak; madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda işyeri güvenliği senaryolarını sunmak gibi yenilikçi hizmetler mümkün ve erişilebilir hale geliyor.