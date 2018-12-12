Midder'den Haber Sunucusu Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusu

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27

Bingöl'de Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Karlıova Temsilciliği tarafından haber sunucusu Fatip Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Karlıova Adliyesine gelen MİDDER Karlıova Temsilcisi Fatih Bingöl ve dernek üyeleri Cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini verdi.Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bingöl, Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü."Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmaktır. Kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Halkı kandırarak Fransa gibi sokaklara çıkarmaya çalışıyor. Bizler bunu istemiyoruz. Ülkemizde böyle olayların olmasına karşıyız. Huzursuzluk istemiyoruz. Herkesin kardeşçe yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullanan Bingöl, bu doğrultuda Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.