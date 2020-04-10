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Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen genç ilik nakli için müjdeli haber bekliyor

Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen genç ilik nakli için müjdeli haber bekliyor Mide ağrısı şikayeti ile gece yarısı gittiği hastanede nadir bir kansere yakalandığını öğrendi Eşinin kurtulması için kök hücre bağışı çağrısı yapan Kübra Kılıç;

10.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:46

Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen genç ilik nakli için müjdeli haber bekliyor

Mide ağrısı şikayeti ile gece yarısı gittiği hastanede nadir bir kansere yakalandığını öğrendi

Eşinin kurtulması için kök hücre bağışı çağrısı yapan Kübra Kılıç;

"Bir buçuk yaşında bir kızımız var, ne o babasız kalmak ister, ne de ben eşsiz kalmak isterim"

KÜTAHYA - Kütahya'da, mide ağrısı şikayeti ile gece yarısı gittiği hastanede nadir bir kansere yakalandığını öğrenen Emre Kılıç, şimdi uygun ilik nakli için müjdeli haberi bekliyor.

Kütahya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan 34 yaşındaki Emre Kılıç, mide ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede daha sonra ameliyata alınan ve midede çok nadir bir tümör tespit eden doktorlar, daha sonra yaptıkları tetkiklerde Kılıç'ın 'Sarkom' denilen çok nadir görülen bir doku kanserine yakalandığını belirttiler. Özel sektörde çalışan Kılıç, halen Ankara Onkoloji Hastanesinde kemoterapi görüyor ve kendi için başlatılan kök hücre bağışının sonucunda gelecek olan müjdeli haberi bekliyor.

Eşi tarafından sosyal medyada başlatılan kök hücre kampanyası ile çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyen Emre Kılıç'ın eşi Kübra Kılıç, vatandaşlara 5 dakikanızı bizim için ayırın ve Kızılay'a uğrayarak kök hücre bağışında bulunulması çağrısında bulundu. Kılıç, "Bir gece vakti eşim mide ağrısı şikayeti ile hastane kaldırıldı ve daha sonra midede bir düğümlenme olduğu düşünülerek ameliyata alındı ve ameliyat ile midesinde bir tümör olduğu anlaşıldı ancak 'iyi huylu mu' yoksa 'kötü huylu mu' olduğu bilinmediği için incelenmek üzere Bursa'ya gittik ve kötü bir sonuç aldık. 'Sarkom' denilen bir doku kanseri olduğunu ve nadir görülen bir kanser türü olduğunu söyledi doktorlar. Daha sonrada Ankara Onkoloji Hastanesine gittik ve orada da bize löseminin bir alt dalı olduğunu öğrendik. Dolayısı ile ilik naklinin şart olduğunu söyledi doktorlar. İlk önce ailesine bakıldı ancak uyum sağlanamayınca donör arayışına başladık. Ülke olarak da zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımız bize kulak verdiler ve bize donör olmaya çalışıyorlar. Kimse böyle bir hastalık istemez evlerden ırak dediğimiz hastalık bizim başımıza geldi. Lütfen Korona için önlemlerinizi alın ve eşim için kan vermeye gidin. Çünkü 1 buçuk yaşında bir kızımız var, ne o babasız kalmak ister, ne de ben eşsiz kalmak isterim. Şuanda eşim Ankara Onkoloji Hastanesinde kemoterapi tedavisi görüyor. Eğer 1 aylık bir süreç içerisinde uygun donör bulunursa ilik nakli yapılacak. Türk halkı çok vicdanlı bir halk, içerisinde bulunduğumuz bu zor durumunda farkındayım, korona hepimizi korkuttu. Ama korkmayın ve ekmek almaya gider gibi su alamaya gider gibi lütfen 5 dakikanızı ayırın ve eşim için ya da bir başka hasta için Kızılay'a uğrayın ve kök hücre bağışında bulunun. Bize ulaşmak isteyenler ise bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirler, ancak sadece Kızılay'a gidip donör olmalalı yeterli." dedi.

(HCA-EFE-Y)

Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen genç ilik nakli için müjdeli haber bekliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Kılıç, Sağlık
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