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Mide ameliyatı sonrası aşırı kilo veren Ümit Erdim, tanınmaz hale geldi

Geçirdiği mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Ümit Erdim'in aşırı zayıflamış hali takipçilerini endişelendirdi. Erdim konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." ifadelerini kullandı.

06.08.2019 17:56
Mide ameliyatı sonrası aşırı kilo veren Ümit Erdim, tanınmaz hale geldi

Hayat Bilgisi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ümit Erdim, son haliyle takipçilerini dehşete düşürdü. Erdim konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÇOK FAZLA KİLO VERMİŞSİN TANIYAMADIM"

Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Ümit Erdim, mide ameliyatı geçirip kilo vermişti. Fakat Ümit Erdim'in son hali takipçilerini üzdü. Aşırı kilo verdiği görülen Ümit Erdim tanınmaz hale geldi. Erdim'in son halinin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Abi inşallah sağlığın yerindedir." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok fazla kilo vermişsin tanıyamadım." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜMDEN AŞIRI MEMNUNUM"

Erdim takipçilerinin yorumları sonrası konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." ifadelerini kullandı.


Ümit Erdim, Magazin

YORUMLAR (19)
NVB: umarim depresyona girmez
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MİDEM TAM OHHHH: Yazik etmis kendine. . . tombalak haliyle daha sevimliydi; 90lar dizisinde harikaydi. Bu kadar kilo verilmesi normal degil, birseyler oldu ama ne oldu biz de bilmiyoruz fakat birseyler oldu. . .
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KUZEYİN UŞAĞII: eski halinden eser kalmadı. sıkı perhiz yapsaydı keşke. ZOMBİ gibi duruyor sanki. .
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AÇILIN BEN DOKTORUM: Nabzını ölçün atmıyor olabilir
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MERVENUR: Ümit Bey kusura bakmayin da, bu halinizden nasil asiri memnun olabiliyorsunuz? Ve bu mide ameliyatlarini sanki cok normal bir durummus gibi her yerde söylüyorsunuz? Cok önemli bir organinizin ameliyatla bir bölümü aliniyor ve tüm vücudunuz, ruhunuz, beyniniz bu olaydan asiri etkileniyor. Üzgünüm ben de öbür yorumculara katiliyorum, cok sagliksiz görünüyorsunuz. Sanki tüm güzel enerjiniz yok olmus. Gözlerininiz feri solmus. Keske iradenizle Kilo vermeyi deneseydiniz.
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PINAR: sanki ırzıma göz dikmiş gibi bakıyor, korktum
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GULYABANİİİİİİİİİİİİ: korkma evladım. . ben varım yanında. . . gel bakim şöyle yanıcıma. . . .
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DURDURUN IRZA ARZI: Sevmez kimse bu tarzı
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SERCAN: adım ümit erdim, ne çok kilo verdim :))))) ahahahahahahaha
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TAYFUR: banada dikiş dikmiş gibi bakyıor hhhhhhhhaahahahaha
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