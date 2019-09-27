Mide Balonu Bir Ameliyat Değildir!

Mide balonu, ameliyatsız bir kilo verme yöntemidir. Midenize sıvı dolu bir silikon balon yerleştirilir, bu da yiyebileceğiniz yemek miktarını sınırlayarak ve doluluk/doygunluk hissi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur.

Aşırı kilolu veya obez grubu içindeyseniz; diyet ve egzersiz ile kilo veremediyseniz, bu işlem sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Diğer kilo verme prosedürleri gibi, mide balonu da daha sağlıklı bir yaşam tarzı için kararlılık ve disiplin gerektirir. Mide balonu prosedürünün uzun vadeli başarısını garanti altına almak için diyetinizde kalıcı, sağlıklı değişiklikler ve düzenli egzersiz yapmanız gerekir.

Fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur

Mide balonun yerleştirilmesi, kilo vermenize yardımcı olur. Kilo kaybı; kalp hastalığı ve inme, yüksek tansiyon, uyku apnesi, tip 2 diyabet gibi obeziteyle ilişkili sağlık sorunları riskinin azalmasına yardımcı olur.

Mide balonu ve diğer kilo verme prosedürleri ile ameliyatları genellikle diyet ve egzersizle kilo verilmeye çalışılıp, istenilen sonuca ulaşılamadığında uygulanır.

Kimler için uygundur?

Vücut kitle indeksi (BMI) 30 ile 40 arasında olan, tedavinin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzıyla kilo vermeye kararlı, daha önce mide veya yemek borusu ameliyatı geçirmeyen kişiler için uygun olabilir. Mide balonu uygulaması fazla kilolu herkes için doğru seçim olmayabilir. Bir tarama işlemi doktorunuzun işlemin sizin için yararlı olup olmadığını görmesine yardımcı olacaktır.

Mide balonu operasyonu öncesi, sağlık ekibiniz prosedürünüz için nasıl hazırlanacağınız konusunda size özel talimatlar verecektir. İşleminizden önce çeşitli laboratuvar testleri ve tahliller yapılması gerekebilir. Yeme ve içmenin ya da düzenli alınan bazı ilaçların kullanımının kısıtlanması gerekebilir. Ayrıca fiziksel bir aktivite programı başlatmanız gerekebilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Mide balonu prosedürü, endoskopi ünitesinde ayakta tedavi prosedürü olarak yapılır. İşlem için sakinleştirici verilir.

İşlem sırasında doktorunuz, balonla yüklenen ince bir tüpü (kateter) boğazınızdan aşağı doğru midenize ilerletir. Daha sonra, boğazınızı midenize bağlayan ve kamera takılı esnek bir tüp olan endoskopu ilerletir. Küçük kamera, doktorunuzun balonu sıvı ile doldururken görmesini sağlar. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Normalde işlemden birkaç saat sonra eve gidilebilir.

İşlemden yaklaşık altı saat sonra başlayan küçük miktarlarda sıvı tüketilebilir. Sıvı diyet, genellikle yumuşak yiyecekler yemeye başlayabileceğiniz ikinci haftanın başlangıcına kadar devam eder. Mide balonun yerleştirilmesinden yaklaşık üç hafta sonra normal yiyecekler yemeye başlayabilirsiniz. Mide balonları 6 aya kadar midede kalır ve daha sonra endoskop kullanılarak çıkarılır.

İşlemin başarısı için dikkat edilmesi gerekenler

Mide balonu normalde olduğundan daha hızlı doygunluk hissetmenize neden olabilir, bu da genellikle daha az yiyeceğiniz anlamına gelir. Bunun nedenlerinden biri mide balonun mideyi boşaltması için gereken zamanı yavaşlatması olabilir. Diğer bir neden, balonun iştahı kontrol eden hormon seviyelerini değiştirmesidir.

Kaybedeceğiniz kilo miktarı, yaşam tarzı alışkanlıklarınızı ne kadar değiştirebileceğinize de bağlıdır. Mide balonu yerleştirilmesini takip eden altı ay boyunca vücut ağırlığında yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir azalma görülür.

Herhangi bir kilo verme prosedüründen veya ameliyattan sonra, önemli oranda kilo vermek mümkündür. Tavsiye edilen yaşam tarzı değişikliklerine uymazsanız, kilo almaya başlarsınız. Kilonun geri kazanılmaması için düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz ile birlikte beslenmede de kalıcı ve sağlıklı değişiklikler yapılması gerekir.