Mide Balonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde obeziteyle mücadele kapsamında birçok cerrahi yöntem kullanılmaktadır. Mide balonu da obezite tedavisinde kullanılan ve cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Bir uzman denetiminde yapılacak diyetle birlikte kilo kaybına bağlı hem sağlık ve hem de estetik faydaları elde etmenize yardımcı olabilir.

MİDE BALONU NEDİR?

Gastrik balon, dengeli bir diyet ve fiziksel aktivite ile birlikte kilo vermede yardımcı olan ve obezite için kullanılan endoskopik bir tedavidir.

Mide balonu sistemi yumuşak, genişletilebilir bir balondur. Bir yerleştirme tüpü ve bir doldurma sisteminden oluşur. Cerrah, balonu ağızdan sokar ve mideye yerleştirildikten sonra steril serum fizyolojik ile genişletir. Dolu olduğunda, balon bağırsağa geçemeyecek kadar büyüktür ve bu da midenizde daha az yiyecekle dolgun hissetmenizi sağlar. Genel olarak, gastrik balon tedavisi porsiyon boyutlarınızı önemli ölçüde azaltabilir. Normal midede gıdaların mideyi terk etmesi 4-5 saat sürerken mide balonu uygulananlarda bu süre 2 güne kadar uzadığı bilinmektedir. Dolayısıyla daha uzun süre tokluk hissi ve daha az atıştırma isteği olacaktır. Tüm bu etkiler de uzun süreli kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

MİDE BALONU KİMLERE UYGULANABİLİR?

Mide balonu Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 27 veya daha yüksek kişilerde kullanılır. Mide balonu uzun süreli kilo kaybına, tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi diğer tıbbi durumların yönetimine yardımcı olabilir.

Obezite ameliyatlarının diğer yöntemlerine uygun olmayan insanlarda da balon kullanılabilir. Gastrik balon (mide balonu), cerrahi olmayan bir yöntemdir. Ameliyata gerek duyulmayan bir tedavi seçeneği olan mide balonu, aşırı kilolu hastalarda ameliyat esnasında oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.

Gastrik balon, kullanılan balon türüne bağlı olarak 6-12 ay kalabilir. Doktorunuz balonun daha uzun süre kalmasını tavsiye ederse, balonun 6 veya 12 aylık aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

Bir mide balonunun sizin için uygun olup olmadığına karar vermeden önce doktorunuza danışmalısınız.

MİDE BALONUNUN YARARLARI NELERDİR?

Mide balonu operasyonundan sonra yaşam kalitenizi artırmak için eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmelisiniz. Uzun süreli kilo kaybına erişebilmek ve bu kiloyu sabit tutabilmek için yeni yaşam tarzınıza uyum sağlamalısınız. Düzenli egzersiz ve bir uzman denetiminde yapacağınız diyet ile kısa sürede istediğiniz kiloya inebilmeniz mümkün.

Ameliyat gerektirmeyen bir obezite tedavisi olduğu için mide balonunun yerleştirilmesi hızlı ve kolaydır.

Ayrıca uzun süreli kilo kaybı, obezitenin neden olduğu şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, gibi sağlık sorunlularının giderilmesinde de yardımcı olur.