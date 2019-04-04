Mide Botoksunda Bilinmeyenler ve Öğrenilmesi Gerekenler

İstanbul, Bahçelievler'de bulunan Medical Park'ta görevli Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Orhan Kocaman, "3 yıldır hastanemizde çalışıyorum. Gastroenterolojiyle ilgili, obeziteyle ilgili ve kilo vermeye yardımcı yöntemlerle ilgili mide balonu ve mide botoksu işlemlerini kendi kliniğimizde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

HASTAYA GÖRE TEDAVİ YÖNTEMİ

Prof. Dr. Orhan Kocaman, "Mide botoksu obezite tedavisinde kullanılan yardımcı kilo verme yöntemlerinden biri. Kilo vermenin tek bir doğal yöntemi var. Az yiyeceğiz ve bol hareketi yapacağız. Ama malasef bu yöntemler çok başarılı olamıyor burada kilo vermeye yardımcı yöntemler devreye giriyor. Gastroenterolojiyi ilgilendiren 2 tedavi yöntemi var. Bu iki yöntemi de biz kendi kliniğimizde uyguluyoruz. İki tedavinin belli hasta guruplarında tercih edilebilir özellikleri oluyor. Mide botoksunun yan etkisinin olmaması 10 kilo ve üstü fazlaları olan hastalar için daha uygun bir yöntem oluyor. Ve buradan aldığımız sonuçlarda gayet güzel oluyor." şeklinde konuştu.

"HASTA VE DOKTOR ORTAK PAYDADA BULUŞMALI"

Orhan Kocaman, "Mide botoksu tedavisinden önce hastayla bir görüşme yapıyoruz ve obeziteyle ilgili bilgileri aktarıyoruz. Gereken tüm bilgileri aktardıktan sonra hasta ve doktorun aynı hedeflerinin olması her iki tarafından tedavi sonucunda mutlu olması için çok önemli. Bu görüşmede gerekenleri anlatıp ortak paydada buluştuktan sonra işlemden sonra yapılacakları da anlatıp sonrasında hastamızı işleme alıyoruz." diye konuştu.

"KİLO VERMEK DİSİPLİN İŞİ"

Kocaman, "Obezite tedavisinde yapılan en büyük hatalardan biri işlem uygulanan hastanın takibinin iyi olmaması. Kilo vermek bir disiplin işi. Hangi tedaviyi uygularsanız uygulayın eğer tedaviden sonra hastayı iyi bir takibe almazsanız ve kalıcı kilo vermek için mutfağının değişmesi gerektiğini anlatmazsanız verdiği kiloları bir süre sonra geri alır. Bizim işlemden sonra psikologumuz, diyetisyenimiz devreye giriyor ve doğru beslenme kültürü ve mutfak değişimi için gereken adımlar atılıyor ve kalıcı kilo verme adına doğru adımlar atılıyor."