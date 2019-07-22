Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi sonuçlarıyla can sıkıcı olabilirken bazı hastalıklardan veya hava değişiminden de kaynaklanabilir. Her yaştan insanda gerçekleşebilen mide bulantısı, internette araştırılan konuların içinde yer alıyor. Biz de siz değerli okurlarımız için araştırdık ve edindiğimiz bilgileri derleyerek bir haber oluşturduk. Aşağıda yazdıklarımız tamamıyla bilgilendirme amaçlı olup mide bulantısıyla ilgili yaşadığınız sorunların çözümü için doktora başvurmanız gerektiğini unutmayınız. Peki mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısı sebepleri nedir? Mide bulantısına kesin çözüm nedir?

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı sürekli olmuyorsa ciddi bir hastalık nedeniyle olmuyor demektir. Günlük hayatımızda başımıza gelebilen mide bulantısı, bazı yöntemler ile geçebilir. Mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sayabiliriz:

• Temiz hava almak mide bulantısına iyi gelir. Böylece bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basması da temiz hava ile birlikte azalır.

• Kolonya veya kolonya gibi ferahlatıcı kokular (lavanta, nane, zencefil vb.) koklamak mide bulantısını azaltır.

• Mide bulantısı ile birlikte baş dönmeniz de varsa, kısa bir süre uzanmak rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

• Limonata gibi ekşi bir içecek içmek

• Mide bulantısı sonrasında kusarsanız vücudunuz su kaybettiği için sıvı tüketmeniz gerekir. Fakat bu sıvı su, meyve suyu, soda veya limonata olmalı ve yudum yudum içmeniz tavsiye edilir. Yoksa bulantının yeniden ortaya çıkabilir.

• Mide bulantısı sırasında sütten ziyade yoğurt yemeniz önerilir.

• Mide bulantınızın geçmesi ve daha da şiddetlenmemesi için çay, kahve gibi kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmanız gerekir.

• Araba tutması sebebiyle mide bulantısı gerçekleşiyorsa, midenizi sakinleştirmesi için tuzlu çubuk kraker yenebilir.

• Mide bulantısının oluşmasını sağlayacak kötü kokulardan uzaklaşmak.

• Yağlı - ağır yiyecekler tüketmemek.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı nasıl geçer sorusuna ilk önce doktora gitmeniz gerektiğini söylemek isteriz. Doktorunuzun verdiği ilaçlara ek olarak mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler de vardır. Evde bulunan bazı yiyecekler, bu rahatsızlığınızı kısa sürede atlatmanıza yardımcı olur. Bu yiyeceklere örnek olarak zencefil, limon, nane, elma ve diğer besinler olabilir. Bu yiyecekleri aşağıda daha detaylı olarak anlatacağız.

EVDE BULUNAN MİDE BULANTISINI GEÇİREN YİYECEKLER NELER?

1. ZENCEFİL

Zencefil, sağlık açısından çok yararlı bir bitkidir. Zencefil hasta olunsa da olunmasa da günlük olarak düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı önleyebilir. Aynı zamanda mide bulantısına geçiren yiyeceklerin başında da zencefil gelir. Bu sebeple mideniz bulandığında zencefil tüketirseniz, bulantınız giderek hafifleyecektir.

Zencefil, araba tutması ile oluşan veya hamilelik döneminde yaşanan mide bulantılarına iyi gelmektedir. Bu şekilde oluşan mide bulantısı için zencefil çayı hazırlayarak günde 2-3 bardaktan fazla olmamak kaydıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yaparken toz yerine, taze zencefil dilimlerinden yapılan çayı tercih etmelisiniz.

Mide bulantısı için zencefil çayı tarifi: Bir tutam taze zencefili soyun ve rendeleyin. Yaklaşık 500 ml su(2 su bardağı) içinde 5 dakika kadar kaynatın. Zencefilin acı tadına karşı demlediğiniz çayın içine bal karıştırarak tüketebilirsiniz.

2. LİMON

Limon, vücudumuz için yararlı olan bir besindir. Çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelen mide bulantılarına iyi gelen limon, özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantılarını geçirmeye yardımcı olur. Sadece limonu koklamak bile mide bulantısına iyi gelmektedir.

Limonun mide bastırmayı sağlayan bir özelliği vardır. Fakat aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde yarardan çok zarar görebilirsiniz. İster sade su içine, ister bitki çayların içine sıkacağınız yarım limon, mide bulantınıza deva olabilir.

3. NANE

Nane mide bulantısına, hem kokusuyla hem de aromasıyla iyi gelir. Mideniz bulandığı zaman naneyi koklamanız bile sizi rahatlatmaya yetecektir. Yemeklere verdiği lezzet ile birlikte sağlığa da çok faydası olan nanenin bir iki yaprağını çiğnediğiniz takdirde, mide bulantınız yatışacaktır.

Nane limon çayı ya da sadece nane çayı içmeniz, midenizi rahatlatacak farklı bir seçenektir. Böylelikle nane, mide bulantınızın geçmesine yardımcı olacaktır. Nane çayı için, bir bardak kadar suya bir kaşık nane ekleyerek beş dakika kaynatmanız yeterlidir. İsterseniz bal veya limon ekleyebilirsiniz.

Bunların dışında nane yağı da ferahlatıcı özelliği ile mide bulantınıza yatıştırır. Düzenli olarak nane tüketmek sağlık açısından faydalıdır. Fakat nane mide ekşimesini gidermek yerine artırabilir.

4. ELMA

Elma, içeriği ve lifli yapısı ile sağlığınız için yararlı bir besindir. Elmanın bu lifli yapısı mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olur. Fakat vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlayan elmayı birden fazla miktarda ve bir seferde tüketmek, mide bulantısının artmasına neden olabilir. Elmayı ister direk ister püre şeklinde tüketin; mide bulantınıza çözüm olacağını göreceksiniz.

5. DİĞER BESİNLER

Mide bulantısı için iyi gelen besinler arasına içine limon sıkılan papatya ve ıhlamur çayları dahil edilebilir. Kekik çayı yine aynı şekilde mide bulantısını giderir. Haşlanmış patates veya patates püresi, muz, pirinç lapası gibi mideyi rahatsız etmeyecek türden katı yiyecekler mideyi bastırıp sizi rahatlatır. Mide bulantısı ile birlikte gelişen kusma olayı sonrasında su kaybını önlemek için hafif bir gıda olan karpuz meyvesi tüketimi midenize iyi gelecektir.

MİDE BULANTISI SEBEPLERİ NELERDİR?

Mide bulantısı sebebi olarak ilk aklımıza mide gelse bile diğer rahatsızlıklar nedeniyle olma ihtimali daha fazladır. Mide bulantısının ciddi bir rahatsızlık sebebiyle gerçekleşmesi olması ihtimaldir. Bu yüzden sık sık yaşanması durumunda doktora görünmeniz ve gerekli önlemleri muhakkak almanız gerekir. Mide bulantısı nedenleri olarak şunları sayılabilir:

Addison hastalığı,

Alkolizm,

Apandisit, Beyin tümörü,

Doymama hastalığı,

Kanser,

Genel ilaçla tedaviler,

Depresyon,

Diyabet,

Grip,

Gıda zehirlenmesi,

Gastroenterit,

Reflü,

Kalp krizi,

Böbrek yetmezliği,

Migren,

Sinirlilik,

Pankreatit,

Peptik ülser,

Gebelik,

Sigara içme,

Denge bozukluğu,

Hepatit

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR?

Mide bulantısı basit nedenlerden olabileceği gibi önemli bir hastalığın belirtisi olabileceğini yukarıda söylemiştik. Mide bulantısı ile birlikte başka belirtiler de beraberinde görülüyorsa acilen doktora görünmeniz gerekir. Bu durumlar şunlardır:

Hızlı nefes alma,

Çarpıntı,

Kusmukta kan görülmesi,

Kusmuktan dışkı kokusu gelmesi,

Bayılma,

Bulanık görme,

Yüksek ateş,

Şiddetli karın ağrısı,

Şiddetli ishal,

Göğüs ağrısı.

Doktorunuz, istediği testler ile mide bulantınızın yanında yaşadığınız bu ciddi semptomların sebebini tespit edecek ve tedavinizi buna göre şekillendirecektir.