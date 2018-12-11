Mide Kanalı Genişletilen Minik Simay Kilo Almaya Başladı

11 Aralık 2018 Salı 11:05



11 Aralık 2018 Salı 11:05

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, gördüğü ülser tedavisinin ardından mide çıkışındaki kanal kapanma noktasına gelen ve kilo kaybeden 2,5 yaşındaki Simay Akkurt, kanalın 1,5 santimetreye genişletilmesi sayesinde yeniden kilo almaya başladı.Selçuk'ta yaşayan Hüseyin-Gülistan Akkurt çiftin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Simay Akkurt, 10 ay önce midesinden rahatsızlandı.Ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen çocuğa mide kanaması teşhisi konuldu.Hastanede 15 gün tedavi gören Akkurt, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yapılan tetkiklerde midenin çıkışına yakın bir noktada ülser teşhisi konulan Akkurt, bir süre hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ailesi, rahatsızlıkları evde de devam eden, bir şey yiyemediği gibi sürekli kusma isteği duyan ve kilo kaybeden kızlarını SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Akkurt'u muayene eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maşallah Baran, minik kızın mide çıkışında bulunan pilor kanalındaki ülserin tedavi sonrasında daraldığını ve kapanma noktasına geldiğini tespit etti.Küçük Simay'ın pilor kanalındaki darlık, 6 ay süren ve 8 kür olarak uygulanan endoskopik balon yöntemiyle genişletildi.3 milimetreden 1,5 santimetreye genişletildiDoç. Dr. Maşallah Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simay'ın kanal tıkanmasından dolayı aşırı kilo kaybı ve halsizlik şikayeti yaşadığını, kanaldaki darlık nedeniyle tüm gıdaların bağırsaklara ulaşamadığını anlattı.Bu yaştaki bir çocuğun normalde 15 kilogram olduğunu, Simay'ın ise 9 kilogram olarak kendilerine geldiğini ifade eden Baran, "Tedavi 6 aylık sürdü. Hastamızı uyutarak 15 dakika süren 8 kür tedavi uyguladık. Mide çıkış boşluğu bize geldiği 3 milimetreyken, şimdi ise normal 1,5 santimetrelik bir genişliğe ulaştı. Hastamız sağlığına kavuştu artık her şeyi eskisi gibi yiyebiliyor." diye konuştu.3 ayda 2 kilogram aldıAnne Gülistan Akkurt da kızının hastalığına çok üzüldüğünü, uzun süreden bu yana çocuğunun sağlığına kavuşması için eşiyle beraber mücadele ettiklerini söyledi.Kızının uygulanan tedavinin ardından eski neşesine ve iştahına kavuştuğunu anlatan anne Akkurt, "Kızımız buraya geldiğinde 9 kiloya kadar düşmüştü. Kızım bir şey yiyemiyordu. Mide çıkışı genişletildikten sonra kilo almaya başladı. Şimdi 14 kilo oldu, 3 ayda 2 kilo almayı başardı." şeklinde konuştu.