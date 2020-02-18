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Mide kanseri olan İrem'den kahreden haber

Mide kanseriyle mücadele eden ve son 3 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gören İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

18.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:54Mide kanseri olan İrem'den kahreden haber
Mide kanseriyle mücadele eden ve son 3 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gören İrem , bu sabah fenalaşarak kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Burdur'da, 2018 yılında mide şikayetiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürüyordu.

İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devlet Hastanesinde müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan

büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURDUR

Burdur, Ayvalı, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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