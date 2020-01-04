Mide küçültme ameliyatı ve sporla, 4 yılda 245 kilodan 120'ye düştü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Faruk Ege, mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.Kiraz'ın Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ege, aşırı kilosu nedeniyle günlük yaşamında sıkıntılar yaşamaya başladı. Güçlükle yürüyen, oturup kalkabilen Faruk Ege, arkadaşları tarafından gezinti gibi aktivitelere de davet edilmemeye başlayınca zayıflamaya karar verdi. Zayıflamayı kafasına koyan Ege, 4 yıldır önce mide küçültme ameliyatı oldu. Epilepsi hastası Faruk Ege, yürüyüş de yaparak 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Yarı yarıya küçülen Ege'nin yüzü, artık gülmeye başladı. Yaşadıklarını anlatan Faruk Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi. İş aradığını belirten Ege, "Şu an çalışamıyorum. Fakirlik maaşı alıyorum. Bu para yetmediği için Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bana yardımcı oluyor. Beni Kiraz'da bir otele yerleştirdiler. Kimsem olmadığı için orada kalıyorum. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.