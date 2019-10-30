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Mide spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Kaçış Sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, mide spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Erbil'in tedavisine devam ediliyor.

30.10.2019 10:38

Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kaldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra setlere geri dönen Erbil, dün akşam yeniden hastaneye kaldırıldı.

MİDE SPAZMI GEÇİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda verdiği kilolarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, dün akşam mide spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yemeği fazla kaçırdığı için hastanelik olan Erbil'in kalp yetmezliği nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi.

"DÜN GECE AĞIR BİR YEMEK YEDİ"

Konu hakkında açıklama yapan basın danışmanı Perim Özgeldi, "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor." dedi.

Mide spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin


YORUMLAR (8)
WANTED:yenı yıl roportajında sordular yenı yıldan beklentınız ne dıye para dedı baska dedıler para dedi sordular saglık mutluluk ıstemıyomusunuz dedı yok paran varsa onlar olur eeeyyyy gidi mali
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ADA:boğazı hiç durmuyor
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AŞK ADAMI:adam olmaz bu mal
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PAŞALI:Azrail hazırlan geliyorum mesajı gönderdi Maliye.
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AZRAİL:Yok önce sen hazırlan sen yolumun üstündesin geçerken sana uğrayıp öyle gideceğim Maliye. Yakınlarına söyle helvanı kavurmaya başlasınlar :)
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SEFER:ağır şeyler yapmaktan bir türlü kurtulamadı bu adam yaşın malum dur artık dur
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YY:BU SEFER GİDİCİ
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ZZ:evet. aynen.
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