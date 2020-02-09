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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

09.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:16Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı uyruklu 2 zanlı tutuklandı
'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları belirlenen uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, Erzurum- kara yolu Aşkale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu K.N. ve S.S'nin durumundan şüphelendi.
Çantalarında yapılan aramada 58 kapsül halinde 580 gram afyon sakızı ele geçirilen zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Zanlıların çekilen röntgenlerinde mide ve bağırsaklarında 109 kapsül halinde 1180 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.
Uyuşturucu tıbbi müdahaleyle zanlıların vücudundan çıkarıldı. Ele geçirilen 1760 gram afyon sakızına ekiplerce el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan, Erzurum, İran, Güncel

Kaynak: AA

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