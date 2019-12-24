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Mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan Fas uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

24.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:16
'da mide ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucu bulanan uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı.
Antalya Havalimanı'nda uçaktan inen S.B.D, Z.B, A.J. ve A.M. yakalandı.
Zanlıların hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde 3 kilo 400 gram esrar olduğu belirlendi.
Mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı

Antalya, Fas, Güncel

Kaynak: AA


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