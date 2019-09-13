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Midesinde 112 gram eroinle yakalandı

Denizli'ye midesinde 16 paket halinde 112 gram eroin getiren yabancı uyruklu şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

13.09.2019 13:09Midesinde 112 gram eroinle yakalandı
Denizli'ye midesinde 16 paket halinde 112 gram eroin getiren yabancı uyruklu şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kente eroin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, H.H. isimli şahsı takibe aldı. Şahsı gözaltına alan ekipler ardından şüpheliyi hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde şahsın midesinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Sağlık kuruluşunda yapılan müdahale ile şahsın midesindeki 16 paket eroin 3 günde çıkarıldı. H.H.'nin yuttuğu eroinin toplam ağırlığının ise 112 gram olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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