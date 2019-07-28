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Midesinde 36 poşet kokain çıktı

GÜNEY Kıbrıs'ta Larnaka Havalimanı'na gelen bir gencin midesinde 36 poşet kokain bulundu.

28.07.2019 15:27 Midesinde 36 poşet kokain çıktı
GÜNEY Kıbrıs'ta Larnaka Havalimanı'na gelen bir gencin midesinde 36 poşet kokain bulundu.
Rum Narkotik Şube Polisi, gelen ihbar üzerine, ismi açıklanmayan 22 yaşındaki genci ülkeye girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda, gencin üstünde ve bagajlarında bir şeye rastlanmadı. Ardından, genci Larnaka Devlet Hastanesi'ne götürerek, röntgen filmini çektirdi. Gencin röntgeninde yapılan incelemede, midesinde yabancı maddelerinin olduğu görüldü.
Yapılan tıbbı müdahale ile gencin midesindekiler çıkarıldı. Midesinden çıkarılan 36 poşette, 350 gram kokain olduğu tespit edildi. Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan genç için 6 gün gözaltı emri verildi.



Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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