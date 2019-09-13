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Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

Küçük paketler halindeki uyuşturucuyu yutarak ülkesinden Denizli'ye getiren İran uyruklu zanlı yakalandı.

13.09.2019 14:20Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı
Küçük paketler halindeki uyuşturucuyu yutarak ülkesinden Denizli'ye getiren İran uyruklu zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından bazı kişilerin küçük gramajlarla paketledikleri uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye getirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İran uyruklu H.H'nin, bu yöntemle ülkesinden Denizli'ye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı kent merkezinde yakaladı.
Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin mide ve bağırsaklarında 16 paket halinde uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Toplam 112 gramlık uyuşturucu paketleri, tıbbi müdahaleyle zanlının vücudundan çıkarıldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, İran, Güncel

Kaynak: AA

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