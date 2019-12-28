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Midesindeki uyuşturucu, tomografi ve endoskopide tespit edildi

ADANA'da havaalanında durumundan şüphelenilen İranlı S.R.'nin (58) midesindeki 49 paket halinde 775 gram eroin ve uyuşturucu hap, yapılan tomografi ve endoskopide ortaya çıktı.

28.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:56 Midesindeki uyuşturucu, tomografi ve endoskopide tespit edildi

ADANA'da havaalanında durumundan şüphelenilen İranlı S.R.'nin (58)  midesindeki 49 paket halinde 775 gram eroin ve uyuşturucu hap, yapılan tomografi ve endoskopide ortaya çıktı. Hastaneye yatırılan şüpheli, midesindeki uyuşturucuları 4 günde doğal yollarda  çıkarttıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti ve nakliyesine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havaalanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri İranlı  S. R.'yi gözaltına aldı. Hastanede beden muayenesi ve tomografi ile endoskopi çekimi yapılan şüphelinin midesinde 49 pakete rastlandı. Hastanede tedaviye alınan şüpheli, midesindeki paketleri 4 günde doğal yollardan çıkarttı. Mideden çıkan 49 paketi incelmeye alan polis, 775 gram eroin, 9 adet captagon hap ve bir gram metamfetamine rastladı. Ele geçirilen uyuşturucular, imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen S. R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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