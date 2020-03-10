Midi Kızlarımız, Liderliğini sürdürdü
Midi Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Yunusemre Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazandı.
10.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:26
Takımımız, 5'te 5 yaparak, grubundaki liderliğini sürdürdü.
Manisa Midi Kızlar Voleybol Ligi 5'nci hafta mücadelesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Yunusemre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz; 25-14, 25-18 ve 25-14'lük setlerle rakibini 3-0 mağlup etti. Grubunda 5'te 5 yaparak liderliğini sürdüren takımımız, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: Bültenler
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