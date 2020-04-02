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Midibüs ile kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Aksaray'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

02.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:36
Midibüs ile kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Aksaray 'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 50. kilometresi Eşmekaya Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eşmekaya beldesinden Aksaray - Konya Karayoluna çıkmak isteyen Hüseyin A. idaresindeki 68 EY 483 plakalı kamyon ile Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Baki B. yönetimindeki 03 AAS 889 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada midibüs şoförü Baki B. ile midibüste bulunan muavini Ali Kemal Z. yaralanırken sürücü araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve İl Acil Afet Durum (AFAD) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Midibüste sıkışan Baki B. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 yaralının da durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Hüseyin A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Midibüsün, Valilik izni ile Afyonkarahisar'dan Bingöl'e 11 kişilik grup götürüp geri döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa
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