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Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da, yolcu midibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Hamur (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:57Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da, yolcu midibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, Şanlıurfa- yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eyyüp Altun yönetimindeki 63 K 1565 plakalı midibüs, İsmail Hamur'un kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrularak, ağır yaralanan Hamur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Hamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Midibüs sürücüsü Eyyüp Altun'u gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Şanlıurfa, Akçakale, Hamur, Güncel

Kaynak: DHA

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