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İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da akıllara durgunluk verecek bir trafik kazası meydana geldi. İçerisinde 26 yolcusu bulunan midibüs viraja girince ayakta duran yolculardan birisi dengesini kaybederek sürücünün üstüne düştü. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampolde bir ağaca çarptı.

19.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:54 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

'nun Pınarbaşı ilçesinde bir cenazeye katıldıktan sonra 'da dönen ve içerisinde 26 yolcusu bulunan midibüs, bir yolcunun ayağa kalktıktan sonra şoförün üzerine düşmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

AYAKTA GİDEN YOLCU, MİDİBÜS VİRAJA GİRİNCE DENGESİNİ KAYBETTİ

Kaza, Pınarbaşı-Ulus karayolu Urşan köyü mevkisine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bir cenaze merasimine katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ve içerisinde 26 yolcusu olduğu öğrenilen Ünal Önemli idaresindeki 34 UL 3088 plakalı midibüste bulunan bir yolcu ayağa kalktı. Bu sırada ayaktaki yolcu, virajı dönmek isteyen midibüste dengesini kaybederek şoförün üzerine düştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak şarampolde bir ağaca çarptı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen kazada midibüsteki Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz ile 3 yolcu daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Bartın'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, Pınarbaşı İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralanan 3 yolcunun ise ayakta tedavisi yapıldı.


Kastamonu, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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