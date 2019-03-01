Midibüsün Altında Sıkışan Kadın, Öldü

Kaynak: DHA

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu midibüsünün çarptığı Obiş Göyüç (70), yaralandı. Sıkıştığı aracın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan Göyüç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza G. yönetimindeki midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Obiş Göyüç'e çarptı. Kazada, midibüsün altında sıkışan Göyüç, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılan Obiş Göyüç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Göyüç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, midibüs şoförü Hamza G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. - Şanlıurfa