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Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Niğde'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

13.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:12Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor yolu 500 Evler Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğrencinin Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Z.T. gözaltına alındı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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