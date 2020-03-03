Yunanistan'nın Midilli adasına geçen göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Yunanistan'a geçen göçmenler, aşırı sağcı yunan gruplarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor. Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

GELMESİNLER DİYE YOLLARI KAPATIYORLAR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı. Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı. Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

GÖÇMENLERİ ENGELLEYİP, GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Ada'ya gelen göçmenlere tepkili olan sağcı gruplar, dün karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı. Saldırıya uğramak istemeyen göçmenler kamp dışında farklı yerlerde sabahlamak zorunda kalıyor.