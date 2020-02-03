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Midilli'de polis ile göçmenler arasında arbede yaşandı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, iltica işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenlerle polis arasında arbede yaşandı.

03.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:16
'ın Midilli Adası'nda, iltica işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenlerle polis arasında arbede yaşandı.
Sabah göçmenlerin bulunduğu Moria kampı önünde toplanan yaklaşık 2 bin göçmen, Ada'nın merkezine yürümek istedi. engeliyle karşılaşan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.
Yunan polisi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göstericilere, Ada'nın merkezine ulaşmalarını engellemek için ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, polis barikatını geçmeyi başaran bazı göçmenler, Midilli şehir merkezindeki tiyatro binasının önüne çadır kurdu.
Midilli Adası Polis Memurları Birliği, yaptığı açıklamada, göç meselesinin tüm yükünün polisin omuzlarına düştüğünü belirterek Ada'ya takviye güç istedi.
Açıklamada, "Midilli Adası'nda görev yapan polislerin ve Midilli halkının sabrı tükenmek üzere. Bunu son yıllarda yoğun bir şekilde görüyor ve deneyimliyoruz. Ada'daki polis merkezine acilen takviye yapılarak personel sayısının arttırılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
Midilli'de polis ile göçmenler arasında arbede yaşandı

Midilli Adası, Yunanistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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