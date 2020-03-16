Midilli'deki Moria kampında çıkan yangında bir çocuk sığınmacı öldü
Yunanistan'ın Midilii Adası'nda bulunan Moria kampında çıkan yangında, 6 yaşındaki sığınmacı hayatını kaybetti.
16.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:28
Yunanistan 'ın Midilii Adası'nda bulunan Moria kampında çıkan yangında, 6 yaşındaki sığınmacı hayatını kaybetti.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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