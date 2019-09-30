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Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir mülteci kampında protesto sırasında çıkan yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

30.09.2019 11:59Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir mülteci kampında protesto sırasında çıkan yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda dün protesto gösterileri sırasında yangın çıktı. Yunanistan emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, ön raporlara göre mültecilerin kaldığı 7 konteynerin yandığı belirtildi. Yangın sırasında kaçan mülteciler ile polis arasında arbede yaşandığı ve bir polisin yaralandığı belirtildi. Polis, yangına çok yavaş müdahale edildiği iddiasıyla itfaiyecileri protesto eden mültecilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 400 metrelik alanda çitlerin dışında ve kampın içindeki bir noktada 2 farklı yangın çıktığı ifade edildi.

Resmi rakamlara göre 3 bin kişilik Moria Mülteci Kampı'nda şu anda 12 bin kişi yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan'a kamplardaki kötü şartlardan dolayı Midilli'deki mültecileri başka bir yere tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

Son 4 yıl içinde 1 milyondan fazla mülteci Yunanistan kıyılarına ulaştı. Yunan kıyılarına ulaşan mültecilerin çoğu, diğer Avrupa ülkelerine geçti. - MİDİLLİ

Yunanistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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