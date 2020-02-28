Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Yunanistan Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Dikili Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir-Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.