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Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

28.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:56Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar

BALIKESİR'in ilçesinden, 'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir-Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.



Yunanistan, Ayvalık, Dikili, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

28.02.2020 17:07:46