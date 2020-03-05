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Midnight Family Filmi

Midnight Family filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Midnight Family filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59Midnight Family Filmi
Özel ambulans aracı işletmecisi Juan Ochoa ve ailesinin gerçek hayatından kesitlerin beyaz perdeye aktarıldığı film in senaristliği, yönetmenliği ve yapımcılığı Luke Lorentzen'e ait.


Yönetmen: Luke Lorentzen
Senaryo: Luke Lorentzen
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Midnight Family
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 90 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:59:07