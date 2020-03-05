Midnight Family Filmi

Özel ambulans aracı işletmecisi Juan Ochoa ve ailesinin gerçek hayatından kesitlerin beyaz perdeye aktarıldığı filmin senaristliği, yönetmenliği ve yapımcılığı Luke Lorentzen'e ait.Yönetmen: Luke LorentzenSenaryo: Luke LorentzenFilmin Türü: BelgeselOrijinal Adı: Midnight FamilyYapımcı Firma: 0Yapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: MeksikaOrijinal Dili: İspanyolcaFilmin Süresi: 90 dk.Vizyon Tarihi: 01.01.2070Midnight Family Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.