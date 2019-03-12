12 Mart 2019, 16:42
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Yıldız Futbolcu Mido'nun Son Halini Görenler Şaşırdı! 50 Kilo Verdi

Mısırlı eski futbolcu Mido son zamanlarda aldığı kilolarla herkesi şaşırtmıştı. Mısırlı futbolcunun değişimini görenler adeta şaşkına döndü.

Bir dönem Roma ve Ajax formaları da giyen Mısırlı eski futbolcu Mido özellikle yaptığı paylaşımlar sonrasında kendisine gelen tepkiler sonrasında sürpriz bir karar verdi. Tecrübeli isim sıkı bir spor ve diyet programı uygulayarak bir senede tam 50 kilo vermeyi başardı.

Verdiği kilolar sonrasında fit bir görüntüye kavuşan Mido paylaştığı bir fotoğrafta, "Hedef belirle, plan yap, peşini bırakma ve sonuçlar sonunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi de kendine inan." notuyla paylaştı.

Mido şu an Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda Mekka takımını çalıştırıyor.

Kilo Vermek, Spor


YORUMLAR (4)
HAKAN EMRE ÖZTURK: Bu Arda Turan neden hala dışarıda geziyor? Kim koruyor bu herifi? Türk Kanunları, Türk Adalet Sistemi neden bu herif için geçerli değil???
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ADA: belki vermedi nerden bileyim ben hani resim yok kanıt yok
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NURİ: murat cemcir ne kadar kilo almış ya
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DURBUNLU DAYİ: Yaw he he
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