Yıldız Futbolcu Mido'nun Son Halini Görenler Şaşırdı! 50 Kilo Verdi

Bir dönem Roma ve Ajax formaları da giyen Mısırlı eski futbolcu Mido özellikle yaptığı paylaşımlar sonrasında kendisine gelen tepkiler sonrasında sürpriz bir karar verdi. Tecrübeli isim sıkı bir spor ve diyet programı uygulayarak bir senede tam 50 kilo vermeyi başardı.

Verdiği kilolar sonrasında fit bir görüntüye kavuşan Mido paylaştığı bir fotoğrafta, "Hedef belirle, plan yap, peşini bırakma ve sonuçlar sonunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi de kendine inan." notuyla paylaştı.

Mido şu an Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda Mekka takımını çalıştırıyor.