Midway Filmi

ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya
ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway Muharebesi’nin gerçek hikayesinin anlatıldığı film
in yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken senaryoda ise Wes Tooke'un imzası bulunuyor. Başrolleri ise Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore ve Dennis Quaid paylaşıyor. Yönetmen :
Roland EmmerichSenaryo:
Wes TookeOyuncular:
Luke Evans, Patrick Wilson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid, Woody Harrelson, Ed Skrein, Darren Criss , Nick Jonas, Aaron Eckhart, Jake WeberFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
MidwayYapımcı Firma:
Centropolis EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, ÇinOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
15.11.2019 Midway Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.