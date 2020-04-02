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Midyat Belediye Başkanı Şahin basın mensuplarına maske ve dezenfektan dağıttı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.

02.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:14
Midyat Belediye Başkanı Şahin basın mensuplarına maske ve dezenfektan dağıttı
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.
Belediye Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, Türkiye 'de de salgına karşı belirli meslek gruplarının risk oranlarının yüksek olduğunu söyledi.

Belediye olarak tüm risk altında bulunan meslek gruplarına ve sağlık çalışanlarına bu konuda destek sunduklarına işaret eden Şahin, bu risk gruplarından birinin de sahada çalışan basın mensupları olduğunu aktardı.
Basın mensuplarının koronavirüsle mücadelede de etkin bir görevleri olduğunu anlatan Şahin, "Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında basın mensuplarının önemi ve rolü çok önemli. İçinde koruyucu eldiven, maske ve dezenfektan ile kolonya bulunan set hazırladık. Bu setleri gazeteci arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Onlara desteklerimiz devam edecek." dedi.
Şahin, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe sakinlerine "Evde kal" çağrısını yineleyerek, "Birlikte başaracağız." diye konuştu.
Daha sonra hazırlanan set Belediye Özel Kalem Müdürü Halil Polat, AR-GE Müdürü Ali Alptekin ile personel müdürü Mehmet Onur tarafından gazetecilere teslim edildi.
Basın mensupları da Belediye Başkanı Şahin ve bu destekte emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Veysi Şahin, Edibe Şahin, Türkiye, Midyat, Kültür Sanat
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