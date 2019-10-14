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Midyat Belediyesi'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Midyat Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek sundu.

14.10.2019 15:32Midyat Belediyesi'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Midyat Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek sundu.
Meclisin ekim ayı olağan toplantısında konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını anımsattı.
Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
" Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belediye meclisi olarak ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır."

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Midyat, Ekonomi

Kaynak: AA

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