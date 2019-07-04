04.07.2019 12:48
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Midyat Belediyesi'ne yeni logo

Midyat Belediyesi

Mardin Midyat Belediyesi için yeni hazırlanan logo, belediye meclisi tarafından onayladı.

Mardin Midyat Belediyesi için yeni hazırlanan logo, belediye meclisi tarafından onayladı.

Belediye meclis salonunda, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündeme alınan konular görüşüldü.
Toplantıda ayrıca yeni hazırlanan logo da oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni logonun Midyat'ın tanıtımına büyük katkı sunacağını söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin yeni logosu hilal içerisinde ilçemizde yaşayan üç dinin mabetlerini, farklı medeniyetlerin unsurlarını ifade ediyor. Yapının oturduğu üç çizgili platform İslamiyet, Hristiyanlık ve Ezidiliği sembolize etmekte. Süzülen güvercinler ise barış, sevgi ve saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemekte." dedi.
Kaynak: AA
Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
16:07   Pervin Ersoy'dan engelliler vakfına ziyaret
15:51   Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
15:50   Denizli'de eski karakol binası sanat merkezi oldu
15:45   Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi
15:03   Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi
14:44   Pamukkale'ye turist akını! İlk 6 ayda 1 milyon turist ağırlandı
14:26   Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı