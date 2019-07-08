08.07.2019 11:51
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Midyat Belediyesi'nin logosu değişti

Midyat Belediyesi

MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi'nin logosu değişti.

MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi'nin logosu değişti.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, belediyenin yeni logosunun belirlenmesinden bu yana bazı sosyal medya ve basın kuruluşları aracılığıyla çıkan haberler gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Bazılarının1890 yılında kurulan belediyenin tarihi ve modern çizgilerle oluşturulmaya çalışılan logosuyla ilgili asılsız iddialarda bulunularak belediyeyi karalayıcı bir kampanya içine girdiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:
"Belediyemizin oluşturduğu farklı meslek gruplarının da olduğu bir heyet tarafından logomuz belirlendi. Her logo çalışmasının farklı bir hikayesi vardı, tasarımcılarımızdan logolarla ilgili hikayeleri dinledik. İlçemizin çok dinli yapısına uygun olan, bütün dinlerin mabetlerini temsil eden yeni logomuzu tercih ettik. Logomuzu Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul edildi. "
Kaynak: AA
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