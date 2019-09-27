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Midyat Belediyesinden kantin denetimi

Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

27.09.2019 09:46Midyat Belediyesinden kantin denetimi
Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.
Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi konusunda okul idarelerini ve kantin görevlilerini uyardıklarını söyledi.
Bayar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetim ve kontrolleri sıklaştırdıklarını belirtti.
Okul kantinlerinde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, kişisel hijyen, temizlik, depolama şartları ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi konularda inceleme yaptıklarını dile getiren Bayar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda satışı yasaklanan gıdalara yönelik de denetim yapıldığını aktardı.
Bayar, denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.

Midyat Belediyesi, Mardin, Zabıta, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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