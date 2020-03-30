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Midyat'ın fakülte hasreti sona erdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılmasına karar verdi.

30.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:20
Midyat'ın fakülte hasreti sona erdi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılmasına karar verdi.
Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyatlıların yıllardır özlemle beklediği Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılmasına ilişkin kararın kararı Resmi Gazete'de yayınlandığını belirtti.
Fakültenin ilçeye büyük katkı sunacağını işaret eden Şahin, şöyle konuştu:
"Halkımızın eğitim ve öğretim alanındaki taleplerine karşılık vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak olması, ilçemizin eğitim alanında atağa kalkmasına neden olacak. İlçemize bir fakülte kazandırmanın sevincini yaşıyoruz."
Veysi Şahin, açılacak fakülte binasının tarihi mimariye uygun şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Artuklu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Midyat, Kültür Sanat

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