03 Mart 2019, 17:30
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Midyat İtfaiyesi Yeni Binasında Hizmete Başladı

Midyat İtfaiyesi Yeni Binasında Hizmete Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına taşındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına taşındı.

Bahçelievler Mahallesi Şehmus Nasıroglu Caddesii AG sitesi giriş katına yerleşen itfaiye amirliği personel ve imkanları ile hizmete vermeye başladı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, yeni yerlerinin bölgelerine daha hakim olduğunu belirterek, temennilerinin olaylara daha sürede intikal etmek olduğunu söyledi. - MARDİN Bahçelievler Mahallesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Midyat, Güncel
Kaynak: İHA