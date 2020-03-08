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Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.

08.03.2020 10:16
Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ile
İdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,
Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tekin Dündar, Midyat, İdlip, Kültür Sanat
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