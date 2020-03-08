Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret ettiMARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi...
08.03.2020 11:05
Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunmasıDua okunmasıŞehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsüMidyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
MARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ileİdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,
Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
MARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ileİdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,
Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
Etiketler : Tekin Dündar, Midyat, İdlib, Güncel
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