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Midyat Kaymakamı Dundar'a, Kent Konseyi üyelerinden ziyaret

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar'ı, Kent Konseyi üyeleri ziyaret etti.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54 Midyat Kaymakamı Dundar'a, Kent Konseyi üyelerinden ziyaret
Kaymakamı Tekin Dundar'ı, Kent Konseyi üyeleri ziyaret etti.
Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Dundar'a makamında ziyarette bulundu.
Dundar, yeni seçilen Kent Konseyi üyelerini kutlayarak, tarihi ve turistik yapılarıyla zengin olan ilçenin Kent Konseyinin kurulmasının isabetli olduğunu söyledi.
"Kent Konseyi olarak ilçenin çehresini değiştirecek güzel projeleri hayata geçirmek adına çalışmalar yürüteceğinize inancım tamdır. İlçemize yapılacak her türlü projenin hayata geçirilmesinde destekçiniz olacağımı belirtirim. Sizin hazırlayacağınız raporlar, yapacağınız çalışmalar bizlerin yoluna da ışık tutacaktır." diyen Dundar, çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Bedir de ilçenin çok zengin olduğunu anlatarak, "Yürüteceğimiz çalışmalarla ilçenin değerini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. İlçemizin tarihi çalışmaların yanında sanayi, turizm, kültür, sosyal yaşam, çevre gibi konularda da çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Midyat Kent Konseyi olarak, bütün kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile uyum içinde çalışacağız." diye konuştu.

Kent Konseyi, Midyat, Güncel

Kaynak: AA

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