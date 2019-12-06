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Midyat Kaymakamı Dundar, yaralı askeri ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

06.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:09
Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Dundar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İlçe Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Uzman Onbaşı Yusuf İslam Şahin'i evinde ziyaret etti.
Şahin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Dundar, her türlü konuda yardıma hazır olduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin de en kısa sürede iyileşerek silah arkadaşlarının yanında olmak istediğini dile getirdi.
Midyat Kaymakamı Dundar, yaralı askeri ziyaret etti

Veysi Şahin, Jandarma, Midyat, Güncel

Kaynak: AA


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