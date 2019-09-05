Midyat Kaymakamı Tekin'e veda yemeği

Midyat
Kaymakamı Hüseyin Tekin'e veda yemeği programı düzenlendi.
Midyat ilçesinde yaklaşık 3 yıllık görevinin ardından İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanan Tekin için veda yemeği etkinliği yapıldı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçe halkı adına Tekin'e şükranlarını sunduğunu söyledi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu da Tekin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Tekin Bizler ise, görev yerlerinin değişmesinin kamu hizmetleri yürütülmesi açısından güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Midyat, inşallah güzel işlere vesile olacak. Sizleri ve Midyat'ı unutmayacağım." dedi.