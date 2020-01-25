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Midyat Kent Konseyi muhtarlarla buluştu

Midyat Kent Konseyi yönetimi ile mahalle muhtarları toplantı yaptı.

25.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:44Midyat Kent Konseyi muhtarlarla buluştu
Kent Konseyi yönetimi ile mahalle muhtarları toplantı yaptı.
Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Midyat Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçeye iyi hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Muhtarların sorunlarını dinleyen Bedir, "İlçemizin acil sorunlarını belirleyerek çözümü için çalışıyoruz. Bugün burada muhtarlarımızın ileteceği sorunlarında öncelik sırasına göre çözülmesi için belediyelerle mahalle muhtarları arasında köprü vazifesi yapacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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