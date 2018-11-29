29 Kasım 2018 Perşembe 12:12



29 Kasım 2018 Perşembe 12:12

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen "Midyat Kültür ve Sanat Evi Projesi" kapsamında Kocatepe Ortaokulu'nda özel eğitim alan öğrencilere eğitim materyalleri yardımı yapıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ilçede 5 özel eğitim sınıfına ve ihtiyacı olan okullara malzeme tedariki yapıldığını söyledi.Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik yeni projelerle geri kalan sınıfları donatacaklarını kaydeden Altay, ileride özel bir eğitim okulu açmayı istediklerini belirtti.Proje Koordinatörü Özay Çalış da projenin dezavantajlı öğrencilerin faydalanması için hayati önem taşıdığını bildirdi.Okul müdürü Fethi Bilgiç ise yardımın çok anlamlı olduğunu anlatarak, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için çok faydalı olacağına inandığını kaydetti.