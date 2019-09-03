Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak

"2. Uluslararası Midyat
Kültür ve Sanat Festivali'nin 6 Eylül
'de başlayacak
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, Midyat'ın yemek, el sanatı, tarihi mekanları, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenledikleri fuara yurt dışından da katılım olacağını söyledi.
Festivalin 6 Eylül'de Gümüşçüler Çarşısı'ndan organizasyonun yapılacağı alana düzenlenecek yürüyüş ile başlayacağını kaydeden Şahin, " Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice türküler seslendirilecek. Gümüş telkari, taş atölyelerinin yaptığı çalışmalar sergilenecek. Yöresel yemek kültürü ve damak tadı davetlilere sunulacak Herkesi festivalimize davet ediyoruz." dedi.