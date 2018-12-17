Midyat'ta 3 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu

Kaynak: AA

Midyat ilçesinde 3 bin 500 fidan dikildi.Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Tarık Demir, yüksekokul bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği ile inşaat tamamlanmadan yeşillendirme çalışması yaptıklarını söyledi.Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Şükrü Aykat ise 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.Programa Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil El, Midyat Kültür Sanat, Çevre ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Günel, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Direkçi ve Midyat Ziraat Odası Başkanı Mehmet Beşir Evsen de katıldı.