Haberler » 3. Sayfa » Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler

Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, hırsızlık için bir eve girmeye çalışan 3 kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

20.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:23Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
'in ilçesinde, hırsızlık için bir eve girmeye çalışan 3 kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., G.G. ve F.İ. isimli kadınlar Midyat'a bağlı Acırlı Mahallesinde hırsızlık amacıyla bir eve girdi. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.

Alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 12:20:08