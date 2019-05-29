Midyat'ta 30 aileye para yardımı

Kaynak: AA

Midyat ilçesinde Kaymakamlık aracılığıyla biner lira dağıtan hayırsever iş adamı 30 aileyi sevindirdi.Midyat'ta adını açıklamayan hayırsever bir iş adamı tarafından içinde bin lira bulunan zarflar, 30 kadına dağıtıldı.Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçenin görünmeyen hayırseverlerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bir mahallede bir bakkalın veresiye defterini alıp insanların bütün borçlarını kapattığını biliyorum. Midyatlı bir iş adamımız parayı zarfların içine koymuş, kendi isminin belirtilmesini istemiyor. Bizim tarafımızdan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize takdim edilmesini rica etti. Biz de bunu gönül rahatlığıyla yaptık."Geçen yıl Kaymakamlık olarak ilkini yaptıkları ramazan iftar sofralarına bu yıl da belediyenin desteğini devam ettiklerini aktaran Tekin, Midyatlı iş adamlarının da destek verdiğini belirtti.